Парк «Южный» в Уфе развалился спустя 10 дней после открытия с Хабировым

Чуть больше одной недели назад в Уфе состоялось открытие парка имени Равиля Бикбаева или в простонародье парка «Южный» в Зеленой Роще, к слову, на мероприятии присутствовал даже глава Башкирии Радий Хабиров. Корреспондент Mkset, как и многие уфимцы на майские праздники, посетил парк и оценил в каком состоянии он находится спустя 10 дней после открытия.
Так, первое, что бросается в глаза — проплешины в искусственном газоне. В частности, на некоторых участках видно насколько криво было постелено полотно, также в некоторых местах появились дырки, а в других — газон попросту отклеивается.
Удручающая картина и непосредственно на детских площадках. В частности, трос, за который дети должны держаться при подъеме — оторвался. Примечательно, что подобная ситуация в парке далеко не первая. В частности, Mkset аналогичный веревочный поручень на довольно опасной горке был также оторван, однако после публикации репортажа власти, правда попытались прикрутить, однако вопрос насколько успешно — остается открытым.
Важно отметить, что детей в парке очень много и нагрузка на объекты, в том числе на деревянные городки, соответствующая, однако создается впечатление, что некоторые конструкции изначально были слабые. Кроме того, жители Уфы обеспокоены безопасностью горок в парке, в частности, вопросы вызывает их наклон.
Далее, краска которая была использована в парке оказалась такой же прочной и долговечной как веревочный трос или искусственный газон. В частности, на деревянных дорожках краска уже начала облазить, аналогичная история и на столиках с шахматной доской. Примечательно, что вместо шашек, которые, судя по всему, к шахматному столику предусмотрены не были, дети используют камешки.
Помимо шашек в парке нет и резинового покрытия для ходьбы и бега. Как утверждают жители Уфы, застройщик «словами через рот» обещал их наличие в готовом парке.
Напомним, что строительство парка длилось с 2019 года и предполагалось, что откроют его уже в 2021 году, однако не вышло. В частности, на в апреле на оперативном совещании сим фактом возмутился Радий Хабиров и призвал к ответу министра ЖКХ Алана Марзаева и экс-мэра Уфы Сергея Грекова. Кроме того, Хабиров заявил, что он дважды приезжал в Сипайлово и дважды его «там отметелили».
Тем временем, согласно порталу Госзакупки контракт на благоустройство парка «Южный» составил 143,5 миллиона рублей, из которых компании, по данным, на 7 апреля, было выплачено около 124 миллионов рублей. К слову, за задержку объекта подрядчику были выписаны штрафы, неустойки и пени порядка 2,7 миллиона рублей.