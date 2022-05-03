Парк «Южный» в Уфе развалился спустя 10 дней после открытия с Хабировым

Напомним, что строительство парка длилось с 2019 года и предполагалось, что откроют его уже в 2021 году, однако не вышло. В частности, на в апреле на оперативном совещании сим фактом возмутился Радий Хабиров и призвал к ответу министра ЖКХ Алана Марзаева и экс-мэра Уфы Сергея Грекова. Кроме того, Хабиров заявил, что он дважды приезжал в Сипайлово и дважды его «там отметелили».