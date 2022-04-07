Миллионный недострой: что происходит в парках Уфы, где «отметелили» Радия Хабирова

В зиму 2021-2022 парк ушел так и не завершенным. Там уже появились дорожки, некоторые объекты (сцена, нерабочий фонтан, туалеты, детская площадка и площадка с тренажерами). Странным решением выглядело завезти на территорию скамейки, столики и прочие малые архитектурные формы и оставить их там на зиму. Все эти объекты так и бросили вдоль границы парка, рядом с которой горожане еще во времена пустыря протоптали тропинку на почту и в поликлинику. Там, в сугробах, они и простояли всю зиму. Удивительно, что следов вандализма на скамейках нет. Но вполне вероятно, что имущество все же пострадало от снега — например, поверхность шахматных (или шашечных) столиков как будто немного покоробилась.