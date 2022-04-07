Миллионный недострой: что происходит в парках Уфы, где «отметелили» Радия Хабирова

Posted 7 апреля 2022, 11:44
Published 7 апреля 2022, 11:44
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На этой неделе глава региона Радий Хабиров раскритиковал подчиненных за общественные пространства-долгострои. «Почему я все это должен знать? Почему я все это в голове держу? Вот вы не держите. В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка — это «Южный» и «Птицы», — отчитал руководитель республики и. о. министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева.
Корреспонденты Mkset оценили степень готовности этих объектов: думаем, что в ближайшее время главе Башкирии не придется перерезать ленточки на церемониях открытия парков.
Парк в «Южном» — легендарный объект. В 2013 году мэрия анонсировала обустройстве сквера «Каменная река» на пустыре за бассейном БГПУ. В конце декабря 2014 года был объявлен конкурс на ремонт этого же объекта, на эти цели власти выделили до 79 млн рублей. Однако новость неприятно удивила жителей микрорайона — ведь пустырь на тот момент так и оставался пустырем, то есть ремонтировать собирались несуществующий сквер. Парк не просто не отремонтировали, его так и не начинали строить еще несколько лет.
Пустырь оказался непрост и не сдавался ни мэрии, ни строителям до 2019 года. Первые робкие попытки облагородить территорию были предприняты в осенью 2019 года. Тогда начались неуверенные работы по расчистке территории. Но серьезных масштабов это все не приняло. Потом наступила зима и COVID-19.
В 2020 году был объявлен конкурс на вторую очередь благоустройства в парке (первый контракт мы не смогли обнаружить). Контракт стоимостью 166 млн рублей по начальной цене получила уфимская компания «Потенциал». Нельзя сказать, что работы шли быстрыми темпами, но появилось немного тротуара с одной стороны парка, высадили сосны. Потом снова наступила зима… Справедливости ради надо отметить, что при общественных обсуждениях выяснилось, что ряд горожан не согласились с концепцией детской площадки (там планировалось установить арт-объект, по мнению ряда специалистов — небезопасный). В результате в проект внесли изменения — возможно, это как-то повлияло на затянувшееся строительство. В самом контракте было предусмотрено, что работы необходимо завершить до 1 декабря 2020 года, то есть парк на сегодня «просрочен» уже на 14 месяцев.
Контракт на благоустройство парка в «Южном», как следует из материалов портала госзакупок, на 22 ноября 2021 года подешевел до 143,5 млн рублей, из них на сегодня компании оплатили около 124 млн. За просрочку подрядчику начислили порядка 2,7 млн рублей неустоек, штрафов и пеней. Они пока не оплачены.
В зиму 2021-2022 парк ушел так и не завершенным. Там уже появились дорожки, некоторые объекты (сцена, нерабочий фонтан, туалеты, детская площадка и площадка с тренажерами). Странным решением выглядело завезти на территорию скамейки, столики и прочие малые архитектурные формы и оставить их там на зиму. Все эти объекты так и бросили вдоль границы парка, рядом с которой горожане еще во времена пустыря протоптали тропинку на почту и в поликлинику. Там, в сугробах, они и простояли всю зиму. Удивительно, что следов вандализма на скамейках нет. Но вполне вероятно, что имущество все же пострадало от снега — например, поверхность шахматных (или шашечных) столиков как будто немного покоробилась.
Детская площадка примерно за полгода уже немного повреждена — например, веревочный поручень на довольно опасной горке нужно ремонтировать. Часть зоны для игр отсыпана гравием, часть территории — просто оттаявшая земля. Соответственно внутри горок — грязь. Перед тем, как разрезать ленточку, хорошо бы ее отмыть.
Земля со склонов, которые должны были быть укреплены, осыпается вниз вместе с геосеткой. По словам специалистов, это брак. Туалеты — закрыты.
Детский городок из бревен и тренажеры в целом нормально сохранились. Лучшее в парке — безусловно, круглые качели.
Чтобы завершить парк, требуется переделать укрепление на склоне, запустить фонтан, установить скамейки и столики, прикрепить веревочный поручень на место… По смете необходимо также посеять газоны. Посадить деревья и кустарники, первых — 80 штук, вторых — 576. Часть деревьев — сосны — уже высажена. В смете также указаны яблони, черемухи и клены, но есть ли они на площадке, пока непонятно. Кроме того, в документах также присутствуют можжевельник, сирень, барбарис, спирея, чубушник… Весной, когда все зацветет, будет понятно, выполнены ли обязательства. Но работы в парке все равно еще много.
Работы в парке птицы, который расположен в микрорайоне Сипайлово, должны были завершиться еще в конце декабря 2021 года. Сегодня, 6 апреля, журналист Mkset побывал на новой аллее за 75 миллионов рублей.
К слову, компания «Уралгротехсервис», которая занималась ремонтными работами, ранее благоустраивала парк «Волна» в Затоне, — контракты также были заключены на несколько миллионов рублей.
По информации с сайта главы региона, сквер создавался в духе стихотворения Мустая Карима «Птиц выпускаю…». Идея проекта заключалась в том, что парк должен был быть оборудован таким образом, чтобы каждый житель смог найти себе занятие по душе. Также на сайте главы региона было сказано, что на этом месте разместят хоккейную коробку, площадки для тенниса и баскетбола, а также тренажеры для занятия спортом. Кроме того, в проекте указаны амфитеатр и игровые объекты.
На входе в парк со стороны школы № 130 нас встречает первая достопримечательность посреди дороги и это не арт объект, а электрический щиток с проводами. Все это в окружении чернозема с лужами, где, по всей видимости, по весне должен образоваться газон. Вдоль сквера расположены скамейки и «домики», которые с первого взгляда похожи на скворечники для птиц. Но, по всей видимости, это специальные ящички для буккроссинга, один из которых подвергся вандализму.
На территории парка во всю чистят снег коммунальщики, а пока что можно увидеть лишь некоторые элементы детской площадки. Посреди аллеи стоит горка небольших размеров в виде птицы, а справа от нее располагается непонятная конструкция, отдаленно напоминающая качели. В итоге, из самых заметных игровых элементов на площадке имеется горка-птица и деревянная избушка.
Есть еще одна железная горка размерами побольше — она расположена на прорезиненной горе, откуда открывается вид на весь сквер. Возможно, именно прорезиненный холм с железной горкой власти называют арт-объектом. Остаётся только догадываться. Рядом с незамысловатой конструкцией расположен амфитеатр.
В конце аллеи есть скейт-парк, который виднеется из-под снега — его детали расписаны граффити и некоторые конструкции уже потеряли презентабельный вид. Вокруг всего этого великолепия — чернозем с лужами; точно такой же был в самом начале рядом с электрическим щитком.
Из всего перечисленного в проекте нам не встретилась хоккейная коробка, да и тренажеров для занятий спортом видно не было. Возможно, как только растает снег мы сможем полностью насладиться видом новой аллеи, а пока что видно только то, что всплыло по весне.