После публикации Mkset власти обратили внимание на парк в микрорайоне «Южный» в Уфе

Так в первом репортаже сообщалось о том, что веревочный поручень на довольно опасной горке нужно ремонтировать. Он был попросту оторван. Поручень после публикации и правда попытались прикрутить, насколько успешно — смотрите сами. Возможно испорченный поручень имеет исключительно декоративную функцию, и дети зря используют его «по назначению», то есть держатся за него и виснут.