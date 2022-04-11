После публикации Mkset власти обратили внимание на парк в микрорайоне «Южный» в Уфе

Репортаж журналистов Mkset из сипайловского парка «Птицы» и из парка в микрорайоне «Южный» красочно продемонстрировал в каком состоянии находятся эти объекты в спальных микрорайонах башкирской столицы. Стечение ли обстоятельств или все-таки прочитанный «кем следует» материал, но в парке Южный с момента публикации репортажа произошли кое-какие изменения. Однако насколько качественно происходит оперативно начавшийся в парке ремонт судить посетителям парка в Южном.
Так в первом репортаже сообщалось о том, что веревочный поручень на довольно опасной горке нужно ремонтировать. Он был попросту оторван. Поручень после публикации и правда попытались прикрутить, насколько успешно — смотрите сами. Возможно испорченный поручень имеет исключительно декоративную функцию, и дети зря используют его «по назначению», то есть держатся за него и виснут.
Но на остальные недочеты, подробно расписанные в материале, судя по всему внимания, во всяком случае пока, не обратили. Зато в сквере уже появилось некоторое количество кустиков. Mkset и дальше будет следить за тем как меняется парк в микрорайоне Южный.