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После публикации Mkset власти обратили внимание на парк в микрорайоне «Южный» в Уфе

11 апреля 15:38
Фото: Mkset.ru
7 апреля журналисты Mkset рассказали, а точнее показали то, что увидели в двух парках Уфы, на ремонт которых ушли многие миллионы, с момента публикации в парках кое-что изменилось уже 11 апреля.

Репортаж журналистов Mkset из сипайловского парка «Птицы» и из парка в микрорайоне «Южный» красочно продемонстрировал в каком состоянии находятся эти объекты в спальных микрорайонах башкирской столицы. Стечение ли обстоятельств или все-таки прочитанный «кем следует» материал, но в парке Южный с момента публикации репортажа произошли кое-какие изменения. Однако насколько качественно происходит оперативно начавшийся в парке ремонт судить посетителям парка в Южном.

Так в первом репортаже сообщалось о том, что веревочный поручень на довольно опасной горке нужно ремонтировать. Он был попросту оторван. Поручень после публикации и правда попытались прикрутить, насколько успешно — смотрите сами. Возможно испорченный поручень имеет исключительно декоративную функцию, и дети зря используют его «по назначению», то есть держатся за него и виснут.

Фото: Mkset.ru

Но на остальные недочеты, подробно расписанные в материале, судя по всему внимания, во всяком случае пока, не обратили. Зато в сквере уже появилось некоторое количество кустиков. Mkset и дальше будет следить за тем как меняется парк в микрорайоне Южный.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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