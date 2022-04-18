«Уши бы оборвать»: Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе

В Уфе будут восстанавливать дом Бухартовских. Об этом сообщили в ходе заседания в правителсьвте республики 18 апреля.
О необходимости восстановления печально известного памятника архитектуры в Уфе заявил глава региона Радий Хабиров. Также, по словам Радия Хабирова, в доме был поджог, о чем свидетельствует тот факт, что источник возгорания был в нескольких местах.
— Уши бы оборвать, конечно, но не знаем кому, — высказался глава региона о многострадальном памятнике архитектуры.
Также Радий Хабиров заявил. что этот участок городской среды не отдадут под застройку никому. По словам главы региона, дом Бухартовских — «шикарный», а сама личность его основателя — «очень интересна».
Напомним, о том, что дом Бухартовских необходимо сохранить глава региона высказался ещё в марте 2020 года. Тогда глава региона заявил. что объект находится в муниципальной собственности, и если кто-то из застройщиков захочет на него посягнуть, то ничего не получит.