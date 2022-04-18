«Уши бы оборвать»: Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе

Напомним, о том, что дом Бухартовских необходимо сохранить глава региона высказался ещё в марте 2020 года. Тогда глава региона заявил. что объект находится в муниципальной собственности, и если кто-то из застройщиков захочет на него посягнуть, то ничего не получит.