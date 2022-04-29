В Уфе 2 мая ограничат движение транспорта

В столице республики 2 мая будет действовать ограничение транспортного движения. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
Ограничение связано с празднованием в Уфе мусульманского праздника Ураза-байрам. Таким образом, движение будет ограничено в период с 5:00 до 19:00 на участке от улицы Цюрупы до дома № 54/2 по улице Тукаева, а также от дома № 22 до № 28 по улице Комарова.
Ранее сообщалось о том, что движение будет перекрыто на въезде в Уфу. Ограничения вступят в силу уже 30 апреля.
Также ранее в сети появились кадры, на которых руферы взобрались на крышу строящейся в Уфе мечети Ар-Рахим. Примечательно, что на крышу храма они поднялись в один из дней священного для мусульман месяца Рамадан.