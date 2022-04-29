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В Уфе 2 мая ограничат движение транспорта

29 апреля 13:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ограничение движение на нескольких городских улицах связано с празднованием в столице республики праздника Ураза-байрам, сообщают 29 апреля в пресс-службе администрации Уфы

В столице республики 2 мая будет действовать ограничение транспортного движения. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с празднованием в Уфе мусульманского праздника Ураза-байрам. Таким образом, движение будет ограничено в период с 5:00 до 19:00 на участке от улицы Цюрупы до дома № 54/2 по улице Тукаева, а также от дома № 22 до № 28 по улице Комарова.

Ранее сообщалось о том, что движение будет перекрыто на въезде в Уфу. Ограничения вступят в силу уже 30 апреля.

Также ранее в сети появились кадры, на которых руферы взобрались на крышу строящейся в Уфе мечети Ар-Рахим. Примечательно, что на крышу храма они поднялись в один из дней священного для мусульман месяца Рамадан.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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