При въезде в Уфу будет ограничено движение транспорта

Ограничение на движение транспорта при въезде в столицу республики будет действовать 30 апреля. Об этом сообщает мэрия города.
Причиной ввода ограничения называют работы по замене асфальтного покрытия проезжей части проспекта Салавата Юлаева. В связи с этим одна из полос дороги будет перекрыта.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе на несколько месяцев будет частично перекрыта улица Геофизиков. Причиной тому также послужили работы по асфальтированию территории.
Наряду с этим в мэрии Уфы рассказали, когда жителям города следует ждать окончания ремонтных работ на улице Пугачева. Напомним, реконструкцию данного участка планируют начать уже 12 июня.