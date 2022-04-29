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При въезде в Уфу будет ограничено движение транспорта

29 апреля 12:26
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О введении ограничения сообщили в мэрии Уфы 29 апреля

Ограничение на движение транспорта при въезде в столицу республики будет действовать 30 апреля. Об этом сообщает мэрия города.

Причиной ввода ограничения называют работы по замене асфальтного покрытия проезжей части проспекта Салавата Юлаева. В связи с этим одна из полос дороги будет перекрыта.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе на несколько месяцев будет частично перекрыта улица Геофизиков. Причиной тому также послужили работы по асфальтированию территории.

Наряду с этим в мэрии Уфы рассказали, когда жителям города следует ждать окончания ремонтных работ на улице Пугачева. Напомним, реконструкцию данного участка планируют начать уже 12 июня.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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