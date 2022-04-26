В Уфе руферы вновь забрались на шпиль строящейся мечети Ар-Рахим

В столице республики руферы вновь забрались на вершину строящейся в Уфе мечети Ар-Рахим. Видео с восхождением молодых людей на вершину религиозного сооружения публикует UTV.
На кадрах, заснятых на куполе мечети видно, как один из молодых людей, минуя строительные леса, взбирается на шпиль храма в форме полумесяца. Примечателен также и тот факт, что сейчас проходит священный месяц Рамадан.
Отмечается, что это уже не первый случай, когда фанаты экстрима в поисках острых ощущений взбираются на крыши религиозных учреждений.
За комментарием по данному вопросу мы обратились в Духовное управление мусульман республики. Мы опубликуем его сразу после получения.