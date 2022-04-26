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В Уфе руферы вновь забрались на шпиль строящейся мечети Ар-Рахим

26 апреля 05:30
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Видео, на котором молодые люди взбираются на купол храма, публикует телеканал UTV 25 апреля

В столице республики руферы вновь забрались на вершину строящейся в Уфе мечети Ар-Рахим. Видео с восхождением молодых людей на вершину религиозного сооружения публикует UTV.

На кадрах, заснятых на куполе мечети видно, как один из молодых людей, минуя строительные леса, взбирается на шпиль храма в форме полумесяца. Примечателен также и тот факт, что сейчас проходит священный месяц Рамадан.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда фанаты экстрима в поисках острых ощущений взбираются на крыши религиозных учреждений.

За комментарием по данному вопросу мы обратились в Духовное управление мусульман республики. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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