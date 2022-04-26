В Башкирии уволенного фельдшера скандальной Ишимбайской ЦРБ восстановили в должности

Напомним, об увольнении Рамиля Резяпова, а также двух его коллег стало известно в феврале прошлого года. Именно тогда на фоне объявленной сотрудниками итальянской забастовки ввиду невыносимых условий труда, а также мизерных выплат название Ишимбайской ЦРБ прогремело на всю республику.