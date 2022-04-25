mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе изменится схема маршрута популярного автобуса

25 апреля 12:15
Фото: Антон Засимов / 1MI
Маршрутная схема автобуса № 164 изменится уже с сегодняшнего дня, сообщает «Башавтотранс» 25 апреля

Маршрутная схема автобуса № 164 изменится с 25 апреля. Об этом сообщает «Башавтотранс».

Как сообщает перевозчик, утренний рейс, начинающий своё движение от остановки «Округ Галле» в 5.50 в будние дни не заезжает в села в села Нижегородка, Таптыково и до деревни Лекаревка. При этом рейс от той же остановки в 18:30 заезжает в вышеупомянутые сёла.

Рейсы от остановки «Таптыково» в 7.10 и 20.20 начинаются из деревни Лекаревка в 6.55 и 20.05 соответственно.

Также рейсы от остановки ГДК в 12.10, 18.30 наряду с рейсами из села Таптыково в 7.10, 13.10 и 20.20 заезжают в «Д/с «Одуванчик» (село Зубово).

Напомним, ранее стало известно, что «Башавтотранс» запускает специальные маршруты для садоводов. Свою работу они начнут уже 30 апреля и продолжат её вплоть до осени.

Также ранее стало известно о решении создать в республике рабочую группу для решения проблем с перевозками. Главной задачей нового ведомства называют обеспечение эффективной логистики в регионе.

Материалы по теме
В «Башавтотрансе» отрицают, что уволили кондуктора, пытавшуюся высадить ребенкаКондукторы «Башавтотранса» борются со школьниками, а власти с последствиями санкцийВ Уфе в ДТП попали два автобуса с 96 пассажирами
#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48