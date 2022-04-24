В Башкирии создадут рабочую группу для решения проблем с перевозками

Ранее министр транспорта Александр Булушев пообещал упорядочить процессы транспортной схемы города и сделать «цивилизованную схему» маршрутов общественного транспорта. По мнению министра, эффективным способом работы в регионе будет система брутто-контрактов. В этом случае перевозчик должен будет оказывать услугу государству, а вырученные средства сразу переводить в госорган, с которым и будет заключен договор. С одной стороны, появятся более строгие требования, с другой — государство будет компенсировать разницу в выручке, если перевозчик заработает меньше запланированной суммы.