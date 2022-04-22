Опубликовано расписание автобусов для садоводов в Башкирии

Опубликовано расписание автобусов для садоводов в Башкирии
Опубликовано расписание автобусов для садоводов в Башкирии
Вчера, 11:36ОбществоАзамат НуховФото: Анастасия Федосенко / 1MI

Автобусы для садоводов запустят в Башкирии с 30 апреля

О расписании маршрутов, которые будут действовать с 30 апреля до осени, рассказали в «Башавтотрансе»

На территории республики, начиная с 30 апреля начнут свою работу специальные автобусные маршруты для садоводов. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранс».

Ознакомиться с расписанием работы маршрутов можно на сайте «Башавтотранс».

Как пояснил перевозчик, автобусные маршруты будут работать вплоть до осени. Охватывая, таким образом, весь период садово-огородного сезона в республике.

Запуск подобных маршрутов особенно актуален на фоне грядущих майских праздников. Напомним, выходные ожидают жителей республики в период с 30 апреля по 4 мая и далее с 7 по 10 мая. Рабочими днями в Башкирии, таким образом, остаются 5 и 6 мая.

Также ранее Mkset рассказал, какая погода ожидает жителей республики на майские праздники.

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