Билайн запустил технологию VoLTE в Башкирии

— Последние 2-3 года можно назвать знаковыми для билайна в Башкирии: мы не только усилили нашу сеть и активно строили базовые станции, но и внедряли технологии нового поколения, которые сегодня позволяют абонентам удобно пользоваться услугами связи. Ежегодно мы фиксируем ощутимое повышение потребления интернет-трафика в республике. Например, рост этого года составил — 46%, что доказывает, что потребности наших абонентов постоянно увеличиваются. Новые технологии помогают нам предоставлять клиентам лучшее качество услуг и сервисов, несмотря на возросшие нагрузки на сеть, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.