Реконструкция Уфимского цирка откладывается

Стало известно, что реконструкция Уфимского цирка пока откладывается. Как поясняет Министерство культуры Башкирии, цирк в Уфе является федеральной собственностью, а конкретно филиалом ФКП «Росгосцирк» и потому реконструкция здания начнется тогда, когда головная компания получит средства из федерального бюджета. Отмечается, что реконструкция Уфимского цирка, как объекта федерального значения, будет осуществляться полностью за счет федерального бюджета.