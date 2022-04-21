В Башкирии уровень годовой инфляции вырос почти вдвое за месяц

По итогам марта 2022 года годовая инфляция в республике составила до 19,51%., при этом ещё месяцем ранее инфляция в республике составляла 10,04%. Данные следуют из исследования, проведённого специалистами Нацбанка России.
По мнению экспертов, на подобные темпы инфляции в Башкирии повлияли сразу несколько факторов. Среди них ослабление курса национальной валюты, увеличившийся спрос на определённые группы товаров из-за ожидания возникновения их дефицита и также трудности производства и логистики, возникшие на фоне антироссийских санкций. Напомним, ранее глава Минторга Башкирии называл логистические трудности одной из причин возникшего на некоторые группы товаров дефицита в магазинах республики.
Примечательно, что основной скачок цен произошёл в первой половине марта этого года. В дальнейшем рубль укрепился, а ажиотажный спрос начал снижаться. Вследствие этого произошло замедление роста инфляции, а также снижение уровня цен.
По сравнению с февралем 2022 года прирост цен на продовольственные товары в марте составил 7,56%, увеличившись с 12,35% в феврале до 19,91% в марте. Ещё более существенно возросли показатели в отношении непродовольственных товаров — с 10,37% в феврале до 26,48% в марте.
Отмечается также, что рост уровня инфляции в регионе фиксировали и ранее. Однако рост этот не был столь значительным — 9,37% -показатель за первый месяц 2022 года, 8,71% — в декабре 2021, 8,48% — в ноябре 2021 года.
В целом показатель уровня инфляции по стране составляет порядка 16,69%. При этом представители Национального банка сообщают, что к 2024 году планируется вернуть уровень годовой инфляции к показателю, равному 4%. Способствовать этому, согласно мнению экспертов, должна денежно-кредитная политика, проводимая банком на данный момент. Отмечается при этом, что в ближайшее время инфляция продолжит расти в силу эффекта базы.
Напомним, ранее Mkset сообщил, что в Башкирии за неделю выросли цены на сахар, а также ряд других продовольственных товаров. Данные следуют из обнародованного ранее отчета Башстата.
Также ранее стало известно, насколько различаются цены на одни и те же товары в разных городах Башкирии. Разница в цене на некоторые товары достигает почти 100 рублей.