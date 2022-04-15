mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО

15 апреля 05:03
Фото: 1MI
Концепция раздельного сбора твердых коммунальных отходов будет принята в Башкирии к началу лета, ее повсеместное внедрение предусматривается к 2030 году.

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Азата Басырова, предполагается сбор по двум фракциям — мокрой и сухой.

— Концепция раздельного сбора ТКО находится в процессе утверждения постановления правительства республики, основной упор в нем делается на информировании населения о важности такого сбора. Речь идет о так называемом дуальном сборе — разделение на мокрую и сухую фракции. Я думаю, концепция будет принята до середины мая. До 2030 года раздельный сбор мы должны внедрить повсеместно, — уточнил Азат Басыров.

Также в концепции предусмотрено обустройство контейнерных площадок, закупка самих контейнеров. Концепция разрабатывалась министерством в сотрудничестве с Башкирским государственным аграрным университетом и региональными операторами.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Материалы по теме
В Башкирии в 2022 году намерены выстроить систему раздельного сбора мусора ТКО В уфимском детском саду провели экоурок по раздельному сбору мусораФекалии, мусор и даже кости: как выглядит центральная площадь в Черниковке после зимы
#Новости#Мусор#Экология#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48