Нефтяники сэкономили более 1,2 млрд рублей

«Башнефть» проводит планомерную работу по рациональному использованию энергоресурсов и сокращению энергопотребления, оптимизации электрических нагрузок и тепловых процессов. За 2021 год компания добилась серьезных результатов в этом направлении.
Так, например, общий эффект от реализации программы энергосбережения ООО «Башнефть-Добыча» (ключевого актива добычи «Башнефти») за прошлый год составил 329 млн руб. В частности, только внедрение энергоэффективного оборудования и оптимизация работы позволило снизить потребление электричества на 60 млн кВтч. На других предприятиях добычи АНК «Башнефть» также удалось добиться роста энергоэффективности. В «Соровскнефти» (работает в ХМАО) за минувший год удалось сэкономить 6,5 млн кВтч за счет применения погружных электродвигателей с повышенным напряжением, электроцентробежных насосов с высоким КПД и перевода низкодебитного фонда скважин на периодическую эксплуатацию.
На уфимской группе НПЗ «Башнефти» было сэкономлено более 136 тыс. тонн условного топлива. Как уточняют в компании, за счет повышения эффективности тепловых процессов потребление тепловой энергии было снижено на 47 тыс. Гкал в год.
Нефтехимические предприятия «Башнефти» также внесли свой вклад в реализацию программы. Перевод системы обогрева фенольных линий на паровой конденсат снизил потребление пара в «Уфаоргсинтезе» на 2,6 тыс. Гкал, а замена тепловой изоляции на магистральном паропроводе «ТЭЦ-3 — «Уфаоргсинтез» сократил теплопотери на 2,4 тыс. Гкал.
Туймазинское газоперерабатывающее предприятие за год сэкономило почти 268 тонн условного топлива за счет реконструкции систем освещения и пароснабжения, а также перевода системы охлаждения пропановых компрессоров на оборотную воду. На объектах «Шкаповского ГПП» оптимизация теплопроцессов и электрических нагрузок обеспечила суммарный эффект в 100 тонн условного топлива. «Башнефть-Розница» за счет модернизации систем освещения автозаправочных комплексов и нефтебаз сэкономила более 140 тыс. кВтч.
Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, которое ведет добычу и переработку нефти и газа, производит нефтепродукты и продукты нефтехимии. Ключевые активы АНК «Башнефть», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии. «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области.