Любимый перевозчик властей: транспортный эксперт раскрыл секрет нового маршрута в Уфе

Только вот несколько по другому маршруту № 167 АБЗ — Кафе Отдых, через ВАЗ, ДК УМПО… и далее через Первомайскую и по Проспекту Октября. По факту автобусы пустили просто по самому «жирному» маршруту, вместо того, чтобы пустить его в проблемные районы города его пустили там, где и так и все хорошо и вообще автобусы толкаются на остановках стоя в очередях.Олег Арефьев