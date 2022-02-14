«Перерос маленький город»: Мавлиев может стать самым молодым мэром Уфы за всю историю

Сегодня, 14 февраля, на оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что мэру Уфы Сергею Грекову была предложена должность полномочного представителя Башкирии в Москве в ранге вице-премьера. В это же время в Нефтекамске начали происходить кадровые перестановки. В частности, досрочно покинул пост мэра 33-летний Ратмир Мавлиев, на его место пока с приставной и. о. был назначен Эльдар Валидов. Сам Мавлиев сообщил на своей странице в соцсетях, что продолжит работать в другом городе Башкирии.