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Греков станет новым полпредом Башкирии при Путине после ухода с поста мэра Уфы

14 февраля 07:28
Сити-менеджеру предложили должность в Москве. Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, на оперативном совещании главы республики.

Мэр Уфы Сергей Греков станет полномочным представителем Башкирии в Москве в ранге вице-премьера. Тогда как его место, по информации источников Mkset, должен занять Мавлиев.

Также известно, что Умарпаша Ханалиев, который ранее был на аналогичной должности, займет место спецпредставителя Башкирии по инвестиционной деятельности.

Ранее стало известно, что место Сергея Грекова займет сити-менеджер Нефтекамска Ратмир Мавлиев, который уже сегодня сложил свои полномочия. Глава Башкирии заявил, что пока что лишь предложил Мавлиеву пост мэра Уфы, а его официальное утверждение зависит от решения депутатов горсовета, заседание которых состоится сегодня.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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