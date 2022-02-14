Греков станет новым полпредом Башкирии при Путине после ухода с поста мэра Уфы

Ранее стало известно, что место Сергея Грекова займет сити-менеджер Нефтекамска Ратмир Мавлиев, который уже сегодня сложил свои полномочия. Глава Башкирии заявил, что пока что лишь предложил Мавлиеву пост мэра Уфы, а его официальное утверждение зависит от решения депутатов горсовета, заседание которых состоится сегодня.