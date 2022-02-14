Глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Грекова

Так, мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев был освобожден от должности, и.о. мэра в этом городе стал 38-летний математик Эльдар Валидов. Действующий мэр Уфы Сергей Греков станет полпредом Башкирии в Москве в ранге вице-премьера. Тогда как его место, по информации источников Mkset, должен занять Мавлиев.