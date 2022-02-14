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Депутаты Нефтекамска освободили от должности мэра Ратмира Мавлиева

14 февраля 06:24
Ратмир Мавлиев покинул свой пост, в ближайшее время он должен занять должность мэра Уфы. Об этом сообщает собственный источник MKset.

Сегодня, 14 февраля, в Нефтекамске депутаты на очередном заседании освободили от должности сити-менеджера Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает собственный источник MKset.

По информации от собеседника, Мавлиев займет пост мэра Уфы.

О кадровых изменениях говорили еще несколько дней назад, ссылаясь на внеочередное заседание в горсовете Нефтекамска, которое было запланировано на 12 февраля. Тогда появилась информация о снятии с поста мэра Нефтекамска Мавлиева, сегодня же депутаты уже приняли окончательное решение.

Также по информации источника MKset, сегодня свой пост покинет сити-менеджер Уфы Сергей Греков.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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