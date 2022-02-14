Депутаты Нефтекамска освободили от должности мэра Ратмира Мавлиева

О кадровых изменениях говорили еще несколько дней назад, ссылаясь на внеочередное заседание в горсовете Нефтекамска, которое было запланировано на 12 февраля. Тогда появилась информация о снятии с поста мэра Нефтекамска Мавлиева, сегодня же депутаты уже приняли окончательное решение.