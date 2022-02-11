«Отбирают наш хлеб»: Почему жители деревень Башкирии против французских пчеловодов

Кажется, что волна народного недовольства полностью захлестнула Ишимбайский район. Сначала, в Ишимбае, медики центральной больницы района выходят на итальянскую забастовку, новость о которой гремит на всю республику. А теперь же с протестными акциями выступают пчеловоды деревень Ишимбайского района. Если причина недовольства медиков — в мизерных зарплатах и невыносимых условиях работы, то пчеловоды, в свою очередь, противостоят французской экспансии на территории Башкирии.
Напомним, в Башкирии 7 февраля прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду французским пчеловодам. Закончилось видео всеобщим скандированием лозунга: «На своей земле — мы сами хозяева».
Местные жители выразили опасения касательно ассимиляции башкирской пчелы с другими видами, которые мог привезти французские инвесторы. По простому — порода башкирской пчелы может исчезнуть. Также они считают, что властям следовало сначала узнать мнение граждан, прежде чем впускать на территории республики французских пчеловодов. Напомним, что, по предварительной информации, земли под пасеки в Ишимбайском районе привлекли внимание французской компании «Би хэппи», основной вид деятельности которой — пчеловодство.
О сложившейся в районе ситуации, диалоге с администрацией и грядущих протестных акциях в беседе с Mkset рассказал один из местных жителей, Амир Рахимов.
— Население само решило провести народный сход, — рассказывает Амир Рахимов, — мы уже два года ждали, что получится, уже два года на наши территории привозят этих пчел породы «Карника», сюда привозят разовые пакеты. Наступает пора сбора меда, они весь мед забирают, пустые ульи увозят, а пчёлы остаются прямо в лесу — их буквально выбрасывают.
Арендовать инвесторы решили территории на близлежащих участках лесного массива, который местные пчелы всегда облетают. Эти участки располагаются минимум за 900 метров. Все поляны вокруг деревни компания «Би Хэппи» хочет также взять в аренду в долгосрочное пользование.
— Если они привезут и поставят свои ульи сюда, то возникает вопрос: куда наши пчёлы полетят? — вопрошает сельчанин. — Это же у местного населения тем самым буквально отбирают хлеб. Они ведь здесь круглый год живут, летом сено для скота косят на этих полянах, ягоды собирают и пчёлы нектар собирают для местного жителя. И, поймите правильно, если они сейчас привезут этих пчел, а размещать они их хотят в 12-14 районах республики, но начали пока только у нас. Мы боимся, что наши пчёлы просто-напросто вымрут от голода. И то хозяйство, которое лесные массивы столько продуктивного меда никак не могут выделить. Просто не способны будут выделять столько нектара для такой семьи пчел.
По словам Рахимова, на 20 февраля запланирован флешмоб между деревнями Исякаево, Макарово и Саргаево. Таким образом, местный народ хочет показать своё недовольство, что лесные массивы передают кому-то другому, потому что иначе местное население власти игнорируют.
— В прошлом году мы их не пустили на наши территории: деревни Исякаево, Саргаево. Народ был возмущён до предела. И, как мы прочитали в приказе министерства, о проведении аукциона в электронной форме, заключение договора об аренде лесных участков, и эти участки идут как раз по окружности наших деревень (Саргаево, Исякаево, Макарово и Подгорный). В тех населенных пунктах, вокруг этих деревень расположены лесные участки, поляны — вот как раз их и хотят взять в аренду. Население против. Из-за этого в общем и произошёл наш народный сход.
Главной причиной проведения акции жители называют назначенное на 5 марта 2022 года проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством вблизи населённых пунктов: Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка, Подгорный.
— У французского инвестора есть проект по созданию крупномасштабного производства в Башкортостане и, как я помню, они планируют вложить инвестиций на 3,8 млрд рублей, а государство им, в свою очередь, хочет помочь приобрести инвентарь по переработке меда и освободить от налогов. Почему нашим, своим это не делается? — недоумевают местные жители.
Большие претензии у местного населения в том, что администрация даже не попыталась учесть мнения народа.
— Никого не спрашивая, начали сверху, начали присваивать полянам кадастровые номера. А надо было начинать снизу, с простого населения, «что будет, если мы вот так сделаем?», пожалуйста, мы бы разрешили — вы только зайдите глубже в лес километров на 20 — там липника полно. Пусть построят дорогу в лесу и там ставят свои пасеки, полян там много, гектар 50 — всё есть. Но им нужно именно возле деревни, где дороги и вся инфраструктура. Интересы местного населения им по барабану.
Обеспокоенные сельчане не нашли иного выхода, как устроить народный сход, на котором выбрали тех, кто будет представлять их интересы перед властью и обществом, а также записали видеообращение, где рассказали о своих проблемах.
— У нас был этот народный сход, на котором выбрали 12 человек, и меня в том числе. Я больше 20 лет работал главой администрации — все знают, что я для них здесь и газ проводил, и дом культуры строил, и медпункт — ФАП. Вот из-за этого ко мне и обратились, мол, давай вместе решим вопрос, ты тем более знаешь, куда обращаться.
Однако, вместо того, чтобы вступить в диалог с местными жителями, власти по всей вероятности решили их припугнуть. На следующий день после народного схода, нескольких местных жителей, присутствовавших на акции, вызвал к себе «на разговор» глава местной администрации.
— Что до нынешней администрации — нас пригласили пятого числа на приём к главе. Из 12 делегатов, которых выбрали на сходе сельчан, приняли всего 5. Как только мы вышли от главы, нас встретили органы правопорядка. Подходят и спрашивают «А кто из вас Рахимов? Вы? Пройдёмте в отделение». Одного меня ребята в отделение не отпустили, поехали все вместе — впятером: одна женщина и нас четверо делегатов. Со всех взяли объяснительную — почему организовали митинг. Такие вещи должны деморализовать, но нам это только придало силы. Мы будем бороться и дальше, не допустим, чтобы какой-то французской организации просто так наши земли отдавали. А то потом сами будем страдать от этого — окончательно деревни пойдут к вымиранию.
Сельчане говорят, что в администрации обещали, пригласить инвестора для совместного обсуждения накопившихся вопросов. Но пока, по словам местных жителей никакой встречи даже не назначено.
Мы направили письменный запрос в администрацию Ишимбайского района по сложившей ситуации. По закону, органы государственной власти должны отвечать на запросы представителей СМИ в течение семи дней. Как только мы его получим, опубликуем ответ.