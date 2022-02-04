Медики Ишимбайской ЦРБ выйдут на итальянскую забастовку с сегодняшнего дня

Никаких изменений в работе больницы не произошло, несмотря на открытое обращение медиков к властям республики и встречу с замминистром здравоохранения

Сотрудники Ишимбайской ЦРБ выйдут на итальянскую забастовку с сегодняшнего дня. Об этом рассказал фельдшер и координатор профсоюза «Действие» в больнице Рамиль Резяпов. Акция протеста была анонсирована врачами Ишимбайской ЦРБ несколькими неделями ранее. В своем открытом обращении к властям республики медики рассказали о невыносимых условиях работы и мизерных заплатах. Также они обозначили ряд требований, в случае невыполнения которых врачи выйдут на итальянскую забастовку с 4 февраля 2022 года. Также, по словам Резяпова, все сотрудники работают на ставку и не будут брать дополнительные дежурства. Диалога ни с кем не было (не предлагали) кроме администрации МР города Ишимбай. Напомним, что после публикации списка требований и открытого обращения к властям, Ишимбайскую ЦРБ посетил замминистра здравоохранения республики. — Вчера состоялась встреча с работниками отделения СМП Ишимбаевской ЦРБ. Представители Минздрава и Администрации заслушали вопросы, комментарии и предложения сотрудников СМП по организации их работы и условий труда. Все замечания и обозначенные проблемы были взяты комиссией к рассмотрению, для дальнейшей проработки, проверки и поиска возможного компромиссного решения, — сообщал тогда пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина. Однако, по словам Резяпова, никаких существенных изменений в работе больницы после встречи не произошло. — Только в одном пункте изменения, мы вынуждены выезжать по одному на время роста заболеваний. И обязательно будем выезжать по двое, то есть в укомплектованной бригаде, как только пойдет спад вызовов. Наши сотрудники многие болеют, — подытоживает фельдшер.

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