«Словно папуасов набирают»: пчеловоды Башкирии возмущены поведением французов

В качестве работодателя выступает группа компаний «Отрада», которую, судя по уточнению на сайте, создала некая французская компания «Би Хеппи». При этом уточняется. что данная французская компания была создана в 2020 году, управляется международной командой и базируется только в заповедных природных парках Башкирии. Амбициозные планы данной компании включают создание самого крупного производства мёда в России с 30 000 продуктивных ульев, для этого предполагается использовать «высококлассную генетическую базу, разработанную внутри компании». Главной целью компании обозначен экспорт мёда высшего качества, подтвержденного аккредитованными европейскими лабораториями.
Местом своей дислокации французская компания обозначила национальный парк в Ишимбайском районе, гарантируя при этом консультации специалистов из Беларуси, написав название с ошибкой — «Баларуси». Принять на работу там готовы претендентов без наличия профессионального опыта в пчеловодстве. При этом при довольно обширном перечне ежедневных обязанностей французский работодатель обещает весьма скромную даже по местным меркам зарплату: пчеловодам — от 25 тысяч рублей, а менеджерам пасеки — от 15 тысяч рублей.
Ничего удивительного, что у пчеловодов Башкирии, которые многие десятилетия ведут свое дело в Башкирии, столь вызывающее поведение заезжих коммерсантов, игнорирующих их присутствие в родном регионе, вызвало негодование.
За такие деньги вряд ли какой опытный пасечник придет к ним. Видимо поэтому и набирают «без опыта». Зато консультанты аж из «Баларуси». Сдаётся мне, этот проект будет из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда». Отдавая медоносные ресурсы на откуп забугорным коммерсантам, да еще с завозом «отличного» генетического материала в непосредственную близость с охраняемыми территориями, связанными с башкирской пчелой, не потеряем ли очередное «наше всё»? Неужели нельзя было организовать свое предприятие, чтобы оно процветало, а не французы с завозными пчелами? задался вопросом пчеловод и журналист Ильшат Имангулов.
С ним согласились многие собеседники в социальных сетях, вспомнив, что власти Башкирии не обеспечили надежную защиту своим пчеловодам, которые лишились своих пасек из-за головотяпства соседей-аграриев, без предупреждения распыливших химикаты на своих участках. Управление Россельхознадзора по Башкирии выдвинуло такое же предположение. Только по официальным данным, на тех территориях погибло 11,5 тысяч пчелосемей.
Уже после этих печальных событий, в конце июня, в России вступил в силу закон, по которому сельхозпроизводители должны не позже чем за три дня до обработки полей химикатами предупредить пчеловодов, которые живут в радиусе семи километров от обрабатываемых территорий.
Помимо этого, многие специалисты не раз заявляли, что завоз в регион пчел их других регионов будет способствовать вырождению местных пчёл. С точки зрения пчеловодов Башкирии, властям следовало бы лучше поддержать земляков, а не давать «зеленый свет» бизнесменам-гастролерам. С ними солидарны и обещственники.
— Тяжелейшая работа. Ответственная. За 500 руб. в день, то есть за 8 евро в день пусть привезут французов. Чем не угодили наши пчеловоды властьимущим? — выразила возмущение исполнительный директор Региональной общественной организации Культурно-просветительская «Берлек» Нафиса Акчурина.
— Словно папуасов набирают. Блестящие стеклянные шарики приехали обменять на золото башкирского мёда. Этим «руководителям» нашим те же шарики, только побольше. Ну и жить рядом с собой разрешают — появятся еще несколько шале во Франции башкирского происхождения, — поддержал тему юрист Тимур Уразметов.
Ильшат Имангулов напомнил, что в Башкирии с 2009 года уже прекратила существование Башкирская опытная станция пчеловодства, а Центр апитерапии и пчеловодства, по его мнению, является сегодня жалким подобием структуры, способствующей развитию отрасли.
— Пчеловодство бесхозное, по сути, — печально констатировал он.
— Местное пчеловодство развивать не выгодно. Но выгодно, когда кто-то просится сюда для товарного медосбора — ведь это не за бесплатно, — уточнил адвокат Урал Хамзин.
По одной из версий, причиной приглашения французов в Башкирию может быть Всемирная Апимондия, намеченная на 2022 год. Последние события, связанные с массовой гибелью пчел, сильно подкосили отрасль. Представители министерства сельского хозяйства Башкирии и других ведомств, имеющих отношение к проекту Группы компаний «Отрада», пока никак не отреагировали на дискуссию, развернувшуюся в соцсетях.
Напомним, первая информация о создании нового крупного пчеловодческого комплекса с участием заграничного капитала в Башкирии появилась год назад, когда глава Башкирии Радий Хабиров встретился с акционерами Группы компаний «Отрада». Тогдаже сообщалось, что ГК «Отрада» является одним из крупнейших российских производителей племенных свиней и принадлежит французским предпринимателям Патрику Хоффманну и Антуану Менделовичи.
На встрече с Радием Хабировым Патрик Хоффман заявил, что планирует вести работу по сохранению и развитию генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвигать бренд башкирского меда. При этом он уточнил, что проект в Башкирии должен стать его первым опытом работы в пчеловодстве.
Информация о стоимости проекта пока нигде официально не прозвучала, но сразу было обозначено, что ему будет оказана господдержка.
Для запуска проекта в республике как раз и была зарегистрирована в мае 2020 года компания «Би Хэппи» (игра слов от английского bee — пчела). По данным Спарк, компания образована физлицом Артемом Шашловым (также управляет липецкой компанией «Евро слатс», созданной господами Хоффманном и Менделовичи).