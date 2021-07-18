«Словно папуасов набирают»: пчеловоды Башкирии возмущены поведением французов

За такие деньги вряд ли какой опытный пасечник придет к ним. Видимо поэтому и набирают «без опыта». Зато консультанты аж из «Баларуси». Сдаётся мне, этот проект будет из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда». Отдавая медоносные ресурсы на откуп забугорным коммерсантам, да еще с завозом «отличного» генетического материала в непосредственную близость с охраняемыми территориями, связанными с башкирской пчелой, не потеряем ли очередное «наше всё»? Неужели нельзя было организовать свое предприятие, чтобы оно процветало, а не французы с завозными пчелами? задался вопросом пчеловод и журналист Ильшат Имангулов.