В Уфе определились с площадками для спектаклей театра кукол на время реконструкции

Напомним, в здании театра кукол ни разу не проводился капитальный ремонт с момента постройки в 1976 году. Обновление ведется благодаря нацпроекту «Культура». Согласно проекту, площадь театра будет увеличена почти вдвое — до 6,5 тыс. квадратных метров. Как сообщили в министерстве культуры РБ, планируется не только обновить существующее помещение и благоустроить территорию, но и возвести примыкающий к театру пристрой. Проект предусматривает снос выступающих конструкций витража здания с южной стороны и пристроенной стены с витражами по главному фасаду с проспекта Октября.