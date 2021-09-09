mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей

9 сентября 2021, 07:39
Фото: yandex.ru
Планируется обновление уже существующего здания и строительство нового.

Мэрия Уфы сообщила о реконструкции Театра Кукл к 450-летию города. Известно, что планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, в первом случае будет выделено 250 миллионов, а во втором — 528,5 миллиона. Так, общая сумма проекта составляет 778,5 миллиона рублей. Само строительство начнется в 2022 году, а завершится к юбилею в 2024.

Напомним, что в здании Театра кукол за все время существования с 1976 года ни разу не проводился капитальный ремонт.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48