В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей

Отмечается, что финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, в первом случае будет выделено 250 миллионов, а во втором — 528,5 миллиона. Так, общая сумма проекта составляет 778,5 миллиона рублей. Само строительство начнется в 2022 году, а завершится к юбилею в 2024.