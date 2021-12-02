Рэпер из Уфы Моргенштерн стал самым прослушиваемым исполнителем 2021 года

Напомним, что рэпер Моргенштерн по сообщениям из социальных сетей покинул Россию и возможно находится в Дубаи. Так, музыканта заметили при посадке на поезд до Минска на следующий день после заявления главы СК России на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА, что Моргенштер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».