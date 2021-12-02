Рэпер из Уфы Моргенштерн стал самым прослушиваемым исполнителем 2021 года

Стало известно, что рэпер Моргенштерн стал самым прослушиваемым российским исполнителем 2021 года по версии сервиса Spotify. Как сообщили в пресс-службе компании, ТОП-5 также вошли рэпер Скриптонит, Kizaru, а также дуэт Miyagi & Andy Panda и исполнитель Big Baby Tape.
Напомним, что рэпер Моргенштерн по сообщениям из социальных сетей покинул Россию и возможно находится в Дубаи. Так, музыканта заметили при посадке на поезд до Минска на следующий день после заявления главы СК России на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА, что Моргенштер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
Между тем, адвокат музыканта сообщал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об отъезде своего доверителя.