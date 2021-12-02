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Рэпер из Уфы Моргенштерн стал самым прослушиваемым исполнителем 2021 года

2 декабря 2021, 03:50
Фото: Instagram.com
Рейтинг самых прослушиваемых исполнителей России составил сервис Spotify. Помимо Моргенштерна в тройку вошли Скриптонит и Kizaru.

Стало известно, что рэпер Моргенштерн стал самым прослушиваемым российским исполнителем 2021 года по версии сервиса Spotify. Как сообщили в пресс-службе компании, ТОП-5 также вошли рэпер Скриптонит, Kizaru, а также дуэт Miyagi & Andy Panda и исполнитель Big Baby Tape.

Напомним, что рэпер Моргенштерн по сообщениям из социальных сетей покинул Россию и возможно находится в Дубаи. Так, музыканта заметили при посадке на поезд до Минска на следующий день после заявления главы СК России на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА, что Моргенштер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

Между тем, адвокат музыканта сообщал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об отъезде своего доверителя.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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