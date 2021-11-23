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Главный следователь России обвинил рэпера Моргенштерна из Уфы в торговле наркотиками

23 ноября 2021, 15:45
Фото: Скриншот с видео
По мнению Александра Бастрыкина, продажу наркотиков рэпер осуществляет через социальные сети. Категоричное заявление глава СК России сделал на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

Так, глава СК России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиков. Как сам Бастрыкин заявил на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА, осуществляет продажу запрещенных веществ музыкант через социальные сети.

— Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, — Александр Бастрыкин.

Напомним, что Следком занялся тщательным изучением творчества Моргенштерна с целью выявить при призыв к употреблению запрещенных веществ. В частности, за склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, следователи проверяют и социальные сети рэпера, так как обеспокоены тем, что его деятельность оказывает воздействие на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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