Главный следователь России обвинил рэпера Моргенштерна из Уфы в торговле наркотиками

Так, глава СК России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиков. Как сам Бастрыкин заявил на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА, осуществляет продажу запрещенных веществ музыкант через социальные сети.
— Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, — Александр Бастрыкин.
Напомним, что Следком занялся тщательным изучением творчества Моргенштерна с целью выявить при призыв к употреблению запрещенных веществ. В частности, за склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Помимо этого, следователи проверяют и социальные сети рэпера, так как обеспокоены тем, что его деятельность оказывает воздействие на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению.