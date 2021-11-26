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Репер из Уфы Моргенштерн после обвинений Бастрыкина улетел в Дубаи

26 ноября 2021, 05:36
Фото: 1mediainvest.ru
Моргенштерн улетел в Дубаи из Минска, его заметили в одном из отелей другой страны. Концерты артиста сейчас массово переносят на 2022 год.

Моргенштерн улетел в Дубаи после того, как покинул Россию, об этом сообщают Известия. Изначально артист направлялся в Минск со своей женой и охранником в салоне поезда "Ласточка".

Между тем концерты исполнителя, которые должны были пройти в ближайшее время, на данный момент массово переносят на 2022 год.

Ранее стало известно, что Моргенштерн покинул Россию и направился в Минск после обвинений Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что информацию об отъезде артиста «ни подтвердить, ни опровергнуть» не может.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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