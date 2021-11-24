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Рэпер из Уфы Моргенштерн отправился в Белоруссию после обвинений Бастрыкина

24 ноября 2021, 11:07
Фото: starhit.ru
24 ноября в телеграм-каналах стала появляться информация о том, что сегодня Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, видели при посадке на поезд до Минска. Строятся предположения о том, что музыкант мог покинул Россию.

Сегодня утром уроженца Уфы Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, видели вместе с супругой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. Уточняется, что концертов в Смоленске у Моргенштерна не было.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, который уже неоднократно защищал его в суде, сообщил изданию «Подъём», что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об отъезде своего доверителя.

Концертный директор Моргенштерна в беседе с Daily Storm заявил, что в Белоруссии у Моргенштерна запланировано частное мероприятие, но добавил, что не готов детально комментировать ситуацию.

Тем временем вчера, 23 ноября, в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА глава следкома России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в наркоторговле. По мнению руководителя федерального следственного комитета, Моргенштерн осуществляет продажу запрещенных веществ музыкант через социальные сети.

Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях.Александр Бастрыкин

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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