В Башкирии привитые родители смогут присутствовать на утренниках в детсадах

Стало известно, что присутствие родителей или законных представителей воспитанника детского сада на новогодних утренниках возможно, но при наличии одного из двух QR-кодов — о вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.
Однако присутствие посторонних лиц, в числе которых также внештатные аниматоры, фотографы и артисты, не допускается. Между тем, сами утренники будут проводиться для каждой группы по отдельности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: социальная дистанция, проветривание помещений во время перерывов, а также бесконтактная термометрия.
— Проведение новогодних мероприятий (утренников) в Республике Башкортостан будет организовано для каждой дошкольной группы отдельно с соблюдением санитарных требований. Привлечение лиц из иных организаций (внешних аниматоров, артистов, фотографов и др. посторонних лиц) не допускается, — сообщает Минобр Башкирии.