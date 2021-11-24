mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии привитые родители смогут присутствовать на утренниках в детсадах

24 ноября 2021, 11:41
Фото: 1mediainvest.ru
Для посещения новогодних мероприятий в детских садах родителям необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации, либо о перенесенном ковиде, сообщает Минобр Башкирии.

Стало известно, что присутствие родителей или законных представителей воспитанника детского сада на новогодних утренниках возможно, но при наличии одного из двух QR-кодов — о вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.

Однако присутствие посторонних лиц, в числе которых также внештатные аниматоры, фотографы и артисты, не допускается. Между тем, сами утренники будут проводиться для каждой группы по отдельности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: социальная дистанция, проветривание помещений во время перерывов, а также бесконтактная термометрия.

— Проведение новогодних мероприятий (утренников) в Республике Башкортостан будет организовано для каждой дошкольной группы отдельно с соблюдением санитарных требований. Привлечение лиц из иных организаций (внешних аниматоров, артистов, фотографов и др. посторонних лиц) не допускается, — сообщает Минобр Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48