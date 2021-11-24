В Башкирии привитые родители смогут присутствовать на утренниках в детсадах

Однако присутствие посторонних лиц, в числе которых также внештатные аниматоры, фотографы и артисты, не допускается. Между тем, сами утренники будут проводиться для каждой группы по отдельности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: социальная дистанция, проветривание помещений во время перерывов, а также бесконтактная термометрия.