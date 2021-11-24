«Салават» не забрасывает 103 минуты. Матч с «Торпедо» в вопросах и ответах

У команды Немировски больше была нацеленность на ворота — за минуту в чужой зоне разница более, чем на бросок. Редкость. Об этом и речь шла, когда выше мы сказали про то, что они не могут брать качеством, но могут — количеством. Много и быстро атакуешь? Хоть простой, но момент создашь.