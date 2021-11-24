«Салават» не забрасывает 103 минуты. Матч с «Торпедо» в вопросах и ответах

«Салават Юлаев» в первой игре домашней серии проиграл «Торпедо» 0:1. Второе подряд поражение (было 1:3 от «Динамо» в Москве) после двух кряду успехов: на выезде были обыграны это же «Торпедо» 2:0 и «Витязь» 4:2.
Подопечные Томи Ламсы не забрасывают 103 минуты и 44 секунды. Это далеко не самая длительная «сухая» серия в клубной истории на уровне КХЛ (антирекорд 177:54 из сезона 18/19), но за два месяца это третий ступор. Полный список здесь.
В рамках игрового дня «Ак Барс» добился победы над рижским «Динамо» 4:2 и обогнал Уфу в таблице Востока. Сейчас «зелено-белые» четвертые с 42 очками за 32 встречи, у Казани на такой же дистанции 44 балла.
Откровенного засилья брака не было. Уфимцы разбазарили много шансов в первом периоде из-за лишнего поиска передачи, порядком уступали в скорости. Сказалось отсутствие Филипа Ларсена и Маркуса Гранлунда.
Эти легионеры не всегда блистают (Филип не тянет даже на 30% себя прежнего), однако с ними сыграны партнеры — это много значит. Например, пришлось переделывать бригады большинства — как нетрудно заметить, без большого успеха, но об этом потом.
В некоторой степени 11 дней без хоккея, 7 из которых на карантине, конечно, сказываются до сих пор. Но уже не в смысле «растренированности» — непросто после такого больничного провести за неделю четыре матча, из которых три в гостях (пусть выезд и недалекий).
Уфимцы элементарно не успевали. «Торпедо» — одна из самых скоростных команд КХЛ, если не самая. Они могут носиться весь матч. В Нижнем Новгороде им не хватало при этом техники. Сейчас они тоже не поражали воображение элегантными финтами. Но взяли количеством.
«Салават» в третьем периоде казался командой с предсезонки — просто не было темпа. Чуть что — попали под давление гостей. Они очень быстро и четко выводили шайбу из своей зоны, даже не предлагая фантастического уровня плотности. Порой вот так рискуя.
Однозначно сваливать все на «физику», конечно, нельзя. У башкирской команды было аж шесть попыток забросить в численном преимуществе, некоторые из которых появились внезапно.
В первом периоде «автозаводцы» дважды выбрасывали шайбу на трибуны (причем один раз это сделал даже вратарь Петр Кочетков!) и всего в этом отрезке было три попытки почти подряд: две первых разделили буквально две секунды, второй «перерыв на 5 на 5» составил 2 минуты 45 секунд.
В заключительной трети матча гости снова удалились, но большинство превратил в игру 4 на 4 Теему Хартикайнен. Еще два шанса случились в последние 10 минут матча, за которые Уфа нанесла буквально один бросок в створ. Даже 6 на 5 шайба не дошла до вратаря.
Более того, если бы не большинство, то в третьем периоде не было бы вообще ни одного вбрасывания в чужой зоне — все три «точки» состоялись только при преимуществе личного состава, 5 на 5 вбрасываний в атаке в последние 20 минут не было.
Если очень вкратце — розыгрыш велся медленно, было недостаточно «рабоче-крестьянской» методики. Иногда надо не растягивать чужое построение, а почаще тупо накидывать на «пятак» и пытаться «зарыть» шайбу в ворота.
Некрасиво? Когда ты 103 минуты не забиваешь, о красоте думать не приходится. Личное мнение: если около минуты не удается забросить с розыгрыша, то пусть следующая спецбригада не изобретает велосипед и играет попроще. Обе спецбригады должны уметь это.
Болезнь Гранлунда и повреждения локтя Ларсеном вынудили тренерский штаб экспериментировать с составом специальных бригад. Так появилась необычная конфигурация:
Хафизуллин — Антипин
Башкиров — Кадейкин — Тихонов
Необычно использование двух защитников 5 на 4 — это олдскул. Сейчас так мало кто делает — как в НХЛ, так в КХЛ на розыгрыш обычно ставят одного защитника на «вершину», одного габаритного форварда (чаще — центра) на «пятак», трое по линии.
Хафизуллин и Антипин были на синей линии, один из них незначительно спускался на более активный борт, где шел розыгрыш. Тихонов «экранировал» вратаря (Кочетков сказал, что ему это удавалось). Это логично — его лучше использовать там.
Бригада прожила недолго. Не понравилась: практически не бросали, попадали под давление, теряли шайбу. Далее Кадейкина вернули к Сергею Шмелеву и Николаю Кулемину, а Тихонова отправили к Хартикайнену и Маннинену.
На итоговые 74 секунды вышла такая шестерка: Мухамадуллин, Шмелев, Маннинен, Кадейкин, Тихонов. На «пятак» пошли сразу двое последних. Здесь уже точно было без изысков, но, как было сказано, не удалось даже попасть в штангу, не то, что в створ.
Итог: самый эффектный эпизод игры 5 на 4 это активность «торпедовцев».
На данный момент уфимцы не использовали 11 подряд попыток игры в большинстве. Справедливости ради, «Динамо» и «Торпедо» в числе лидеров КХЛ по меньшинству — столичный клуб сейчас пятый с 84,7%, команда Дэвида Немировски шестая с 83,7%.
Первый период вызвал ассоциацию со стартовой двадцатиминуткой в Подольске — там тоже было достаточно доминирования с низким КПД. Сейчас прямо-таки соперника не гоняли, но шансов хватало.
Поразительный факт: после стартового вбрасывания 16 подряд (!) вбрасываний были в чужой зоне. Уже зная, какой дефицит был, а третьем акте, звучит как фэнтези. Если брать только вбрасывания в зоне обороны, то первое такое состоялось на третьей минуте второго периода.
Еще в первом периоде состоялись все семь пробросов команды из Нижнего Новгорода. Более того, 5 из них — за первые 5 минут, а шестой проброс — на седьмой минуте. Собственно, это одна из причин, почему возникла такая аномалия с вбрасываниями в атаке.
Аномалия легко объяснима. Например, между третьим и четвертым пробросами состоялись выход 3 в 1 и перехват в атаке с последующим броском в створ.
Второй (и последний) перехват (тоже с броском) — на 12-й минуте. Он же иллюстрирует один из неплохих голевых шансов хозяев в первой двадцатиминутке.
Вот другая возможность, тоже от Кадейкина со Шмелевым.
Дальше уже скромнее. Но, например, была возможность «реализовать меньшинство» у Сакари Маннинена. А первые три входа с контролем в чужую зону во втором периоде завершались бросками, были попытки «закрыть» «Торпедо».
У соперника с длинными «позиционками» было похуже. Всего одна на 29-й минуте, когда было нанесено три броска по воротам Юхи Метсолы.
Быстрый вывод шайбы и блокшоты — это вполне здорово. Дело больше в том, что они предпочитали не засиживаться, а воплощать классический тезис «лучшая оборона — нападение».
Учитывая значительную разницу по игре с численным преимуществом, бросковые метрики отличаются не слишком. Общее количество бросковых попыток Corsi почти равно, доля бросков в створ в общем числе — тоже.
У команды Немировски больше была нацеленность на ворота — за минуту в чужой зоне разница более, чем на бросок. Редкость. Об этом и речь шла, когда выше мы сказали про то, что они не могут брать качеством, но могут — количеством. Много и быстро атакуешь? Хоть простой, но момент создашь.
Существенно то, что «СЮ» ни разу не закрепился в зоне нижегородцев после вброса шайбы на их территорию. Это иллюстрация уже быстрого вывода.
Наконец, эффективных попыток сыграть в атаке было в процентном соотношении ощутимо больше. Это не только броски в створ, но и опасные прострелы, броски вблизи створа, смены, в которых оппонента заставили удалиться, проброситься, в которых заработали вбрасывания — словом, все полезное.
|СЮ
|Торпедо
|Δ
|Corsi for (CF)
|56
|60
|-4
|CF, %
|48,28%
|51,72%
|-3,45%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|32
|-6
|PDO, %
|96,88%
|103,13%
|-6,25%
|Броски мимо створа
|25
|24
|1
|БВ вообще
|36
|35
|1
|Доля БВ в общем числе бросков
|59,02%
|59,32%
|-0,31%
|БВ за минуту в атаке
|3,32
|4,43
|-1,11
|Блокшоты за минуту в защите
|1,14
|1,11
|0,03
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|3
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ первой тройки
|13
|9
|4
|БВ защитников
|12
|13
|-1
|Пробросы 5 на 5
|2
|7
|-5
|ВВбр после пробросов
|5
|4
|1
|Вход 5 на 5
|24
|16
|8
|Брак при входе 5 на 5
|23
|14
|9
|Эффективные попытки входа, %
|51,06%
|53,33%
|-2,27%
|Вброс 5 на 5
|0
|8
|-8
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|8
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|0,00%
|50,00%
|-50,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|81,03%
|65,22%
|15,82%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|31
|33
|-2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|78
|67
|11
|Эффективные смены в атаке, %
|39,74%
|49,25%
|-9,51%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|13
|-1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,53%
|43,33%
|-17,80%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|1,00%
|-1,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|17
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,68%
|17,00%
|-2,32%
В первую очередь любопытен контекст этого гола. Никогда нельзя рассматривать шайбы просто как вещь в себе, всегда интереснее отмечать, что предшествовало роковому броску. Нечасто, но иногда интересно разобрать даже не сам эпизод с голом, а то, что было за несколько минут до него.
Сверхкраткий приквел к единственному голу:
На отметке 48:46 единственный гол вторника.
Динар Хафизуллин выбрасывает шайбу по борту из своей зоны, но Егор Мартынов «закрывает» синюю линию, делает пас «вниз» Тянулину. Тому удается пас «сквозь» Петра Хохрякова на Зията Пайгина.
Параллельно описываемой хронике лидер «автозаводцев» Дамир Жафяров невозбранно катается в углу площадке и, как оказалось, ждет паса на дальнюю штангу. Пайгин посылает товарищу шайбу и номер 88 «замыкает» штангу.
Единственную шайбу забросил Дамир Жафяров с передач Зията Пайгина и Артура Тянулина, пока на поле были Динар Хафизуллин и Петр Хохряков плюс экс-игроки «Ак Барса» Виктор Тихонов и Андрей Зубарев. Этот гол настолько татарский, что может испечь эчпочмак.
Конечно, нет. Таких голевых «засух», как вы можете убедиться по ссылке из первого пункта, было огромное количество и не всегда они — индикатор провального сезона. Это затишье частично объяснимо карантином, наложенным на сверхинтенсивный старт чемпионата и скорости «Торпедо».
Кризис скорее у Хартикайнена, но мы об этом писали не раз — нападающий просто не такой быстрый, не так читает площадку, как ранее, у него стало легче отнять шайбу. Возможно, возраст дал о себе знать, или есть какие-то проблемы в голове — отцовство дается непросто, тем более, на чужбине.
Сейчас даже не декабрь, нет никакой восьмиматчевой серии поражений, Метсола не пускает шесть прямых бросков за игру, защитники не дарят шайбу сопернику в каждой смене. Вот это бы вызвало тревогу. Пока это сравнительно нормальный спад.
Завтра в Уфе гостит аутсайдер Запад «Витязь» и игра приходится на 60-летний юбилей клуба. В свой день рождения «Салават Юлаев» ни разу не проигрывал в КХЛ — шесть побед в основное время из шести. Самое время взбодриться.