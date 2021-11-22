В Башкирии в пожаре погиб отец с двенадцатилетним сыном

Так, девочка самостоятельно выбралась из пожара и вывела за собой 12-летнего брата, однако позже тот вернулся в дом. Отмечается, что на крики о помощи выбежал сосед и вытащил из горящего здания младшего ребенка. К сожалению, отец и 12-летний мальчик погибли — их тела были обнаружены спустя два часа после начала пожара.