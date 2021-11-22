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В Башкирии в пожаре погиб отец с двенадцатилетним сыном

22 ноября 2021, 03:26
Фото: 1mediainvest.ru
Пожар произошел ночью в частном доме в городе Стерлитамак. В доме находило еще двое детей, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Известно, что пожар начался после трех часов ночи и на момент трагедии в доме находилось четыре человека: отец, два сына 2009 и 2016 годов рождения, а также дочь 2007 года рождения.

Так, девочка самостоятельно выбралась из пожара и вывела за собой 12-летнего брата, однако позже тот вернулся в дом. Отмечается, что на крики о помощи выбежал сосед и вытащил из горящего здания младшего ребенка. К сожалению, отец и 12-летний мальчик погибли — их тела были обнаружены спустя два часа после начала пожара.

— В тушении задействовано от МЧС России 15 человек и пять единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. С Уфы выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и сотрудники ГУ МЧС РФ по РБ, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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