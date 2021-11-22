В Башкирии в пожаре погиб отец с двенадцатилетним сыном

Известно, что пожар начался после трех часов ночи и на момент трагедии в доме находилось четыре человека: отец, два сына 2009 и 2016 годов рождения, а также дочь 2007 года рождения.
Так, девочка самостоятельно выбралась из пожара и вывела за собой 12-летнего брата, однако позже тот вернулся в дом. Отмечается, что на крики о помощи выбежал сосед и вытащил из горящего здания младшего ребенка. К сожалению, отец и 12-летний мальчик погибли — их тела были обнаружены спустя два часа после начала пожара.
— В тушении задействовано от МЧС России 15 человек и пять единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. С Уфы выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и сотрудники ГУ МЧС РФ по РБ, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.