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Posted 7 октября 2021, 09:36

Published 7 октября 2021, 09:36

Modified 17 октября 2022, 22:25

Updated 17 октября 2022, 22:25

Ушедшему с поста главе Аургазинского района Башкирии прочат работу в мэрии Уфы

7 октября 2021, 09:36
Глава Аургазинского района Башкирии Зуфар Идрисов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, сообщается на сайте района.

Отныне исполняющим обязанности главы Аургазинского района Башкирии назначен Арслан Шагаретдинов.

По данным агентства "Башинформ", Зуфар Идрисов продолжит работу в администрации Уфы. Однако в пресс-службе мэрии Уфы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее в Башкирии переизбрали главу района, где дети из-за отсутствия хорошего интернета учились в коровнике. Главой администрации Куюргазинского района снова назначили Юлая Ильясова. В мае главой Ишимбайского района также вновь был переизбран Азамат Абдрахманов, попавший в скандал после столкновений на Куштау.

#Валерия Панаева#Политика#Новости
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