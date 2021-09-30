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Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом

30 сентября 2021, 16:08
Фото: pxhere.com
Полузащитник сборной России выступает за «Аталанту».

Фабио Капелло и Антонио Конте обсудили полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Капелло вспомнил, как Миранчук дебютировал при нем в составе сборной России. «У него отличные качества, жаль, что он немного ленивый», - сказал Фабио.

«Обычно у Гасперини [главного тренера Аталанты] ленивые игроки меняются в лучшую сторону», - передает слова Конте и Капелло «Советский спорт».

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук сыграл в общей сложности 36 матчей, в которых смог забить семь мячей и отдать три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Добавим, что Миранчук лишь в одном матче вышел в стартовом составе команды из Бергамо в текущем сезоне.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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