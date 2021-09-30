Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом

Фабио Капелло и Антонио Конте обсудили полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.
Капелло вспомнил, как Миранчук дебютировал при нем в составе сборной России. «У него отличные качества, жаль, что он немного ленивый», - сказал Фабио.
«Обычно у Гасперини [главного тренера Аталанты] ленивые игроки меняются в лучшую сторону», - передает слова Конте и Капелло «Советский спорт».
Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук сыграл в общей сложности 36 матчей, в которых смог забить семь мячей и отдать три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Добавим, что Миранчук лишь в одном матче вышел в стартовом составе команды из Бергамо в текущем сезоне.