Рэпер из Уфы Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей

- Вот уже пять лет на мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Но не в этот раз. За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др., - говорится в сообщении рэпера.