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Рэпер из Уфы Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей

29 сентября 2021, 06:34
Фото: Скриншот видео BBC News - Русская служба
Об этом Иван Дрёмин сообщил на своей странице в соцсетях.

- Вот уже пять лет на мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Но не в этот раз. За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др., - говорится в сообщении рэпера.

Музыкант привел цитату, которая, по его мнению, объясняет происходящее - «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей».

Face привел конкретные примеры - так, по его словам, в Красноярске владельцам площадки позвонили из администрации города и грозились "вырубить свет", в Новосибирске — из регионального минкульта, в Омске — из ФСБ, в Казани — из аппарата президента Татарстана. В других городах, как пишет рэпер, владельцам концертных площадок угрожают "рядом проблем и проверками со стороны всевозможных инстанций".

- Похоже, что концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий, - высказал мнение артист.

Рэпер также связал отмену своих концертов с тем, что он высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его голодовки.

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