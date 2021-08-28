Концерты тура известного рэпера из Уфы Face в России могут отменить из-за ограничений

Тур артиста был распланирован на год вперед. Старт его планировался 3 сентября в Киеве, в родном городе музыканта, в Уфе он планировал выступить. Были запланированы и концерты артиста за рубежом, об их судьбе пока информации не поступало. В туровом графике города Украины, Беларуси, а также Латвии и Эстонии.