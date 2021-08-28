Концерты тура известного рэпера из Уфы Face в России могут отменить из-за ограничений

Концерты тура известного рэпера из Уфы Face в России могут отменить из-за ограничений
Концерты тура известного рэпера из Уфы Face в России могут отменить из-за ограничений
Вчера, 18:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: facemusic.ru
Международный тур артиста подразумевал и концерт в родной Уфе 8 октября.

В социальных сетях родственница известного артиста опубликовала пост, в котором сообщила, что все концерты Ивана Дремина, более известно как рэпер Face отменяются. Причина – ограничения по вместимости площадки для выступления 150 гостями мероприятия. По словам тети Дремина Кристины Недорезовой-Дреминой выступления Ивана собирают тысячные площадки.

Тур артиста был распланирован на год вперед. Старт его планировался 3 сентября в Киеве, в родном городе музыканта, в Уфе он планировал выступить. Были запланированы и концерты артиста за рубежом, об их судьбе пока информации не поступало. В туровом графике города Украины, Беларуси, а также Латвии и Эстонии.

Более подробно Кристина Дремина-Недорезова не углублялась в ситуацию, однако предположила, что «потихоньку наступают ограничения».

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