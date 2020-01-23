«Каждый может сесть на трешку ни за что»: Рэпер Face записал видео о передачах в СИЗО

Рэпер Face (Иван Дремин) из Уфы опубликовал на своем ютуб-канале ролик-инструкцию , в котором подробно рассказал о том, как правильно нужно отправлять передачки в СИЗО. В частности, в своем новом видео исполнитель вместе Дарьей Блиновой и Алексеем Миняйло рассказал, как собирал передачу для фигуранта «Московского дела» Егора Лесных. Его приговорили к трем годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции во время московских массовых беспорядков 10 августа. Следствие убеждено, что Егор Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар. Лесных не раз заявлял в суде и СМИ, что силовики угрожали ему большим сроком, а его девушке - подбросить наркотики.

«Многим людям интересно, почему я этим занимаюсь, почему я собираю передачу человеку, которого я лично не знаю. Егор, как и многие ребята, которые были осуждены и еще ждут суда, не сделали ничего страшного, ничего такого, что заслуживает суда, и уж точно они не заслуживают тюремных сроков. Каждый может попасть в подобную ситуацию и уехать на трешку ни за что. Мы должны бороться за свои интересы мирным путем, но должны бороться. Есть мелочи, которыми ты поможешь помочь ребятам, и эта помощь отразится на нашем обществе в любом случае, именно поэтому я здесь сижу и делаю абсолютно маленький, но хороший поступок, чтобы помочь Егору», — заявил в ролике Face.