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Тимур Хакимов встретился с председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана

28 сентября 2021, 10:18
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов обсудил вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области малых нефтяных компаний и сертификации продукции лесоперерабатывающего комплекса с председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяном Ереновым.

Встреча прошла в рамках визита официальной делегации Башкортостана в Казахстан под руководством главы РБ Радия Хабирова.

Руководитель самого крупного бизнес-объединения провел презентацию Башкортостана и достижений республики.

«Обсудили конкретные совместные проекты, сотрудничество в сертификации леса по стандартам FSC, развитие малых нефтяных компаний, участие инвесторов Казахстана в проектах РБ. Передана информация о 100 подготовленных актуальных бизнес-проектах в РБ. Казахстанская палата предоставила информация о проектах по совместной добыче полезных ископаемых на территории Казахстана с уже полученными лицензиями и готовностью инвестирования», - рассказал Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

Сегодня, 28 сентября, Тимур Хакимов примет участие в презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, состоятся встречи с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Русланом Баймишевым, с первым вице-министром энергетики Муратом Журебековым.

Запланировано общение представителей деловой делегации с казахстанскими компаниями в формате b2b, церемония подписания соглашений, с представителями отраслевых министерств.

29 сентября состоится торжественное открытие представительства Башкортостана, намечено обсуждение актуальных вопросов бизнеса с Союзом нефтесервисных компаний, посещение предприятий АО НК «Казахстан инжиниринг», Международного финансового центра «Астана», встреча с руководством АО НК «КазМунайГаз».

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