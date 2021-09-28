Тимур Хакимов встретился с председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана

«Обсудили конкретные совместные проекты, сотрудничество в сертификации леса по стандартам FSC, развитие малых нефтяных компаний, участие инвесторов Казахстана в проектах РБ. Передана информация о 100 подготовленных актуальных бизнес-проектах в РБ. Казахстанская палата предоставила информация о проектах по совместной добыче полезных ископаемых на территории Казахстана с уже полученными лицензиями и готовностью инвестирования», - рассказал Тимур Хакимов.