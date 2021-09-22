Президент ТПП Башкирии принял участие в конференции Итало-Российской Торговой Палаты

Центральной темой дискуссии стали формы сотрудничества, приемлемые для предприятий и регионов обеих стран. Заседание проводилось в смешанном формате.
В мероприятии приняли участие около ста представителей итальянских и российских предприятий, правительств, дипломатических учреждений и региональных администраций, а также крупнейших банков и инвестиционных фондов.
С видеоприветствием к участникам конференции обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подчеркнул большой вклад Итало-Российской торговой палаты в развитие деловых, социальных и культурных связей.
Выступили Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов и Президент Региона Ломбардия Аттилио Фонтана, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи ди Майо.