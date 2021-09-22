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Президент ТПП Башкирии принял участие в конференции Итало-Российской Торговой Палаты

22 сентября 2021, 11:33
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов принял участие в конференции Итало-Российской Торговой Палаты (ИРТП), посвященной развитию торгово-экономических связей между Италией и Россией.

Центральной темой дискуссии стали формы сотрудничества, приемлемые для предприятий и регионов обеих стран. Заседание проводилось в смешанном формате.

Фото: tpprb.ru

В мероприятии приняли участие около ста представителей итальянских и российских предприятий, правительств, дипломатических учреждений и региональных администраций, а также крупнейших банков и инвестиционных фондов.

Фото: tpprb.ru

С видеоприветствием к участникам конференции обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подчеркнул большой вклад Итало-Российской торговой палаты в развитие деловых, социальных и культурных связей.

Фото: tpprb.ru

Выступили Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов и Президент Региона Ломбардия Аттилио Фонтана, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи ди Майо.

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