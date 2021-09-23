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Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии помогает крупным инвесторам в подборе кадров»

23 сентября 2021, 05:01
Фото: tpprb.ru
На площадке Торгово-промышленной палаты по просьбе группы компаний «Таврос» провели встречу совместно с УФСИН по РБ.

Агропромышленный комплекс республики сегодня испытывает сильнейший кадровый голод. Нехватка рабочих рук не должна тормозить реализацию инвестпроектов, поэтому ТПП РБ оказывает реальную поддержку предприятиям в подборе персонала.

Фото: tpprb.ru

«Для «Тавроса» по конкретной заявке мы предложили три варианта решения проблемы. Один из которых - организовать набор сотрудников через нашу базу данных созданную совместно с Минтрудом РБ, где оставляли свои резюме в первую очередь жители республики. Второй через представительство в Узбекистане и оргнабор. Привлечь на эти вакансии местных жителей сложно и в районах, где размещены огромные предприятия ГК Таврос, их просто нет», - подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

На встрече был рассмотрен очень перспективный вариант использования для работы на животноводческих комплексах осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях УФСИН по РБ.

Фото: tpprb.ru

Заместитель начальника УФСИН России по РБ Салават Уразметов и заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по РБ Артур Саитгареев вместе с представителями компании «Таврос» рассмотрели конкретные варианты решения кадровой проблемы. Предприятие реализует крупнейшие инвестпроекты, и ТПП РБ готово оказать поддержку в подборе сотрудников.

Тимур Хакимов также рассказал представителям «Тавроса» о возможностях Палаты по сертификации продукции по международным стандартам «Халяль».

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