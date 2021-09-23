Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии помогает крупным инвесторам в подборе кадров»

«Для «Тавроса» по конкретной заявке мы предложили три варианта решения проблемы. Один из которых - организовать набор сотрудников через нашу базу данных созданную совместно с Минтрудом РБ, где оставляли свои резюме в первую очередь жители республики. Второй через представительство в Узбекистане и оргнабор. Привлечь на эти вакансии местных жителей сложно и в районах, где размещены огромные предприятия ГК Таврос, их просто нет», - подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.