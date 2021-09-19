В Уфе наблюдатели на выборах заявили о расхождениях при подсчетах избирателей

- Есть преимущества 3-дневного голосования, ты видишь явку в начале третьего дня. На 20.00 18.09 на участке 391, якобы проголосовало 1070 человек. По нашим подсчётам 495, т.е. завышение более чем в два раза, - написал в своем посте Мансур Юмагулов и в доказательство опубликовал фото подсчетов избиркома и наблюдателей.