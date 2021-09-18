В Мишкинскую районную больницу поступил новый флюорограф

— Кроме того, лучевая нагрузка на пациента теперь в разы меньше, чем у аппаратов старого образца. Для работы на новом оборудовании сотрудники больницы прошли специальное обучение. На сегодняшний день обследование с использованием нового флюрографа прошли уже более двух тысяч человек, — подчеркивает Валерий Гареев.