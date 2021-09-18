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В Мишкинскую районную больницу поступил новый флюорограф

18 сентября 2021, 11:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Перед его установкой в кабинете флюрографии медицинского учреждения провели капитальный ремонт.

Благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РБ» национального проекта «Здравоохранение», в Мишкинскую центральную районную больницу поступил новый флюорограф. Перед его установкой в кабинете флюрографии медицинского учреждения провели капитальный ремонт.

По словам главврача больницы Валерия Гареева, преимущество нового флюрографа в том, что он обладает высоким разрешением, а это значительно ускоряет диагностику заболеваний плюс легко интегрируется с медицинскими информационными системами больницы и региона для передачи изображений и хранения единой базы пациентов и исследований.

— Кроме того, лучевая нагрузка на пациента теперь в разы меньше, чем у аппаратов старого образца. Для работы на новом оборудовании сотрудники больницы прошли специальное обучение. На сегодняшний день обследование с использованием нового флюрографа прошли уже более двух тысяч человек, — подчеркивает Валерий Гареев.

Напомним, что флюорогаф необходим для исследования органов грудной клетки. При ежегодном регулярном обследовании такое оборудование позволяет своевременно обнаружить туберкулез или злокачественные новообразования. Каждому человеку, за исключением детей до 15 лет и беременных женщин, периодически необходимо проходить флюорографию.

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