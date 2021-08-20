В Стерлибашевском районе открылись кабинеты для рентгена и флюорографии

В центральной районной больнице Стерлибашевского района открылись рентген-кабинет и кабинет флюорографии. Они открылись после капитального ремонта, теперь они полностью оснащены современным медицинским оборудованием, необходимой для работы техникой и мебелью, выделенных по целевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Здравоохранение».