Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Были выписаны за сутки в связи с выздоровлением 31 человек, одолевшие этот недуг. Но при этом стало известно о 306 новых случаях заражения ковидом, выявленных в течение минувших суток и о 16 новых случаях гибели пациентов с таким диагнозом.