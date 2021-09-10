Андрей Василевский и Кубок Стэнли в Уфе. Как это было

В 2020-м году клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал обладателем главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли. Но из-за пандемии коронавируса уфимский голкипер-чемпион Андрей Василевский не мог привезти награду в свой город. Тогда он сказал, что придется «взять чашку» еще раз.
Сказано — сделано. «Молнии» снова оказались лучшими, и на сей раз Василевский выиграл помимо Кубка Стэнли еще и Конн Смайт трофи — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Сегодня кипер впервые представил награду в Уфе.
Приблизительно в 10 утра вратарь вышел на лед родного Дворца Спорта на улице Зорге и поблагодарил собравшихся спортшкольников и их родителей за то, что они пришли.
После приветственной речи 88-й номер «Тампы» сделал совместное фото с «толпаровцами», которым примерно через восемь часов предстоял матч с альметьевским «Спутником». Неплохая разминка перед встречей.
Примерно до 12:00 во Дворце Спорта вратарь фотографировался с юными хоккеистами и их тренерами.
Заметим, что приехали на встречу не только уфимцы, но и ребята из Нефтекамска и Стерлитамака.
Вскоре после этого — небольшая прогулка по Конгресс-холлу. Едва ли пассажиром этого кабриолета когда-либо был такой солидный металлический джентльмен.
Василевский поднял Кубок Стэнли у памятника Салавату Юлаеву и поучаствовал в свадебной фотосессии (если ваша свадьба не похожа на такую, не вздумайте меня приглашать).
В 13:00 на «Уфа-арене» его ждала многотысячная очередь. «Уфа всегда в моем сердце», — сказал Андрей под овации публики.
Занимательно, что Конн Смайт трофи добрался до «Уфа-арены» с небольшим опозданием. «Конн Смайт потерялся. Но если он вам не нужен, можете просто с Кубком фоткаться» — сообщил кипер «Тампы» со сцены.
Клуб организовал короткую пресс-конференцию.
О статусе:
— В 27 лет быть двукратным обладателем Кубка Стэнли и выиграть Конн Смайт Трофи — это много. Но через месяц стартует новый чемпионат и об этом надо забыть.
Об Олимпиаде:
— Обрадовался шансу сыграть на Олимпиаде. Официально разрешили играть сильнейшим хоккеистам мира. Будет интересно попробовать свои силы против них, проверить, чего я стою. Положительные мысли. Будем работать, чтобы не огорчить страну.
О возмущении одноклубника Никиты Кучерова тем, что Василевскому не вручили приз лучшему вратарю:
— Я увидел интервью Никиты в свою поддержку на следующий день. Класс! Никита — молодец, полностью его поддерживаю. Человек выразил свое мнение, с которым я согласен. Никита год не играл, вышел в плей-офф, сразу доминировал. Он просто лучший. Легенда.
О российском фан-клубе «Тампы», выпустившем и издавшем книгу о клубной истории:
— Да, конечно, мы знаем главного представителя фан-клуба. Он на вечеринке в Москве был, нам вручили книги. Классный мужик. Классно, что есть фан-клуб в России. А они еще и книги выпускают. Большое спасибо за такую поддержку.
О стиле:
— Супруга, конечно, повлияла на имидж. Раньше я мог быть таким кхловским игроком — носить бренды, чтобы всё сверкало. Но сейчас выбрал минимализм — белая майка и вообще всё более сдержанное.
Таким был исторический визит Кубка Стэнли вместе с самым известным уфимским хоккеистом в столицу Башкортостана.
Судя по взгляду этого парня — кажется, мы увидели этот трофей не в последний раз.