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Андрей Василевский и Кубок Стэнли в Уфе. Как это было

10 сентября 2021, 12:51
Фото: Екатерина Ветлугаева
Уфимский вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые представил в столице Башкирии Кубок Стэнли, который его команда завоевала второй раз подряд. Mkset представляет фоторепортаж о том, как в Уфе впервые оказался главный трофей мирового клубного хоккея.

В 2020-м году клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал обладателем главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли. Но из-за пандемии коронавируса уфимский голкипер-чемпион Андрей Василевский не мог привезти награду в свой город. Тогда он сказал, что придется «взять чашку» еще раз.

Сказано — сделано. «Молнии» снова оказались лучшими, и на сей раз Василевский выиграл помимо Кубка Стэнли еще и Конн Смайт трофи — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Сегодня кипер впервые представил награду в Уфе.

Приблизительно в 10 утра вратарь вышел на лед родного Дворца Спорта на улице Зорге и поблагодарил собравшихся спортшкольников и их родителей за то, что они пришли.

Фото: Екатерина Ветлугаева
Фото: Екатерина Ветлугаева

После приветственной речи 88-й номер «Тампы» сделал совместное фото с «толпаровцами», которым примерно через восемь часов предстоял матч с альметьевским «Спутником». Неплохая разминка перед встречей.

Фото: Екатерина Ветлугаева

Примерно до 12:00 во Дворце Спорта вратарь фотографировался с юными хоккеистами и их тренерами.

Фото: Екатерина Ветлугаева
Фото: Екатерина Ветлугаева

Заметим, что приехали на встречу не только уфимцы, но и ребята из Нефтекамска и Стерлитамака.

Вскоре после этого — небольшая прогулка по Конгресс-холлу. Едва ли пассажиром этого кабриолета когда-либо был такой солидный металлический джентльмен.

Василевский поднял Кубок Стэнли у памятника Салавату Юлаеву и поучаствовал в свадебной фотосессии (если ваша свадьба не похожа на такую, не вздумайте меня приглашать).

В 13:00 на «Уфа-арене» его ждала многотысячная очередь. «Уфа всегда в моем сердце», — сказал Андрей под овации публики.

Фото: Екатерина Ветлугаева

Занимательно, что Конн Смайт трофи добрался до «Уфа-арены» с небольшим опозданием. «Конн Смайт потерялся. Но если он вам не нужен, можете просто с Кубком фоткаться» — сообщил кипер «Тампы» со сцены.

Фото: Екатерина Ветлугаева
Фото: Екатерина Ветлугаева

Клуб организовал короткую пресс-конференцию.

О статусе:

В 27 лет быть двукратным обладателем Кубка Стэнли и выиграть Конн Смайт Трофи — это много. Но через месяц стартует новый чемпионат и об этом надо забыть.

Об Олимпиаде:

— Обрадовался шансу сыграть на Олимпиаде. Официально разрешили играть сильнейшим хоккеистам мира. Будет интересно попробовать свои силы против них, проверить, чего я стою. Положительные мысли. Будем работать, чтобы не огорчить страну.

Фото: Екатерина Ветлугаева

О возмущении одноклубника Никиты Кучерова тем, что Василевскому не вручили приз лучшему вратарю:

— Я увидел интервью Никиты в свою поддержку на следующий день. Класс! Никита — молодец, полностью его поддерживаю. Человек выразил свое мнение, с которым я согласен. Никита год не играл, вышел в плей-офф, сразу доминировал. Он просто лучший. Легенда.

Фото: Екатерина Ветлугаева

О российском фан-клубе «Тампы», выпустившем и издавшем книгу о клубной истории:

— Да, конечно, мы знаем главного представителя фан-клуба. Он на вечеринке в Москве был, нам вручили книги. Классный мужик. Классно, что есть фан-клуб в России. А они еще и книги выпускают. Большое спасибо за такую поддержку.

Фото: Екатерина Ветлугаева

О стиле:

— Супруга, конечно, повлияла на имидж. Раньше я мог быть таким кхловским игроком — носить бренды, чтобы всё сверкало. Но сейчас выбрал минимализм — белая майка и вообще всё более сдержанное.

Таким был исторический визит Кубка Стэнли вместе с самым известным уфимским хоккеистом в столицу Башкортостана.

Фото: Екатерина Ветлугаева

Судя по взгляду этого парня — кажется, мы увидели этот трофей не в последний раз.

Фото: Екатерина Ветлугаева

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