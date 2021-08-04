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ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки

4 августа 2021, 14:09
Фото: tpprb.ru
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан реализует новый проект полезных ярмарок «Местное, качественное, свое».

Ярмарки пройдут в 35 муниципалитетах для поддержки сельхозпредприятий республики, а также чтобы способствовать сбыту продукции и снижению цен для населения. По согласованию с министерством сельского хозяйства, вся продукция представлена по ценам производителей.

Поручение создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест в связи с подорожанием базовых продуктов (борщевого набора) дал на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это может быть сделано в формате ярмарок.

Фото: tpprb.ru

«ТПП РБ проводит полезные ярмарки на центральных площадях городов и районных центров республики. В двух муниципалитетах республики – Альшеевском и Гафурийском - они состоялись и стали очень востребованы у местного населения. 5,6,7 и 8 августа свежие овощи, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и мед от местных фермеров по доступным ценам будут представлены жителям Татышлинского, Илишевского, Бакалинского, Хайбуллинского, Кушнаренковского и Кугарчинского районов», - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

Каждую неделю ТПП РБ будет разворачивать торговые палатки в пяти-шести районах. Завершающая ярмарка состоится в Уфе 15 сентября. На ярмарках ТПП РБ жители и гости также получают юридическую помощь, а ищущие работу могут оставить свое резюме в банке вакансий. Работают детские и молодежные площадки.

Торговля осуществляется с учетом требования Роспотребнадзора.

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