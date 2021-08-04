ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки

«ТПП РБ проводит полезные ярмарки на центральных площадях городов и районных центров республики. В двух муниципалитетах республики – Альшеевском и Гафурийском - они состоялись и стали очень востребованы у местного населения. 5,6,7 и 8 августа свежие овощи, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и мед от местных фермеров по доступным ценам будут представлены жителям Татышлинского, Илишевского, Бакалинского, Хайбуллинского, Кушнаренковского и Кугарчинского районов», - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.