Глава ТПП Башкирии Тимур Хакимов встретился с генеральным секретарем Исламской палаты

В преддверии ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» стороны в режиме ВКС обсудили направления сотрудничества в сфере сертификации и продвижения продукции Халяль.
Тимур Хакимов презентовал инвестиционный потенциал Башкортостана. Руководитель самого большого бизнес-объединения республики рассказал об услугах, которые оказывает ТПП РБ, в том числе о сертификации.
«ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» и имеющей контракт с OIC/SMIIC. Это соглашение дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества», - рассказал Тимур Хакимов.
Весь спектр сельскохозяйственной продукции региона, а также инвестиционные проекты, реализуемые в Башкортостане, представил заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов. Башкортостан занимает лидирующие позиции в России по производству молока, кумыса, меда.
Перспективы сотрудничества в области туризма обозначила на встрече председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова. По ее словам, Башкортостан готов к приему гостей из исламских стран и к сотрудничеству.
Руководитель департамента Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Пакинам Эль Ханаби провела презентацию своей организации. Участники встречи обсудили возможности реализации совместных проектов.
«На саммите в Казани мы представим проработанные и готовые к реализации инвестпроекты, которые могут заинтересовать членов Исламской палаты и закрепим наше сотрудничество», - сказал, завершая встречу, Тимур Хакимов.