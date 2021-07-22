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Глава ТПП Башкирии Тимур Хакимов встретился с генеральным секретарем Исламской палаты

22 июля 2021, 15:20
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов провел встречу с генеральным секретарем Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA) Юсефом Хасаном Халави.

В преддверии ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» стороны в режиме ВКС обсудили направления сотрудничества в сфере сертификации и продвижения продукции Халяль.

Фото: tpprb.ru

Тимур Хакимов презентовал инвестиционный потенциал Башкортостана. Руководитель самого большого бизнес-объединения республики рассказал об услугах, которые оказывает ТПП РБ, в том числе о сертификации.

Фото: tpprb.ru

«ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» и имеющей контракт с OIC/SMIIC. Это соглашение дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества», - рассказал Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

Весь спектр сельскохозяйственной продукции региона, а также инвестиционные проекты, реализуемые в Башкортостане, представил заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов. Башкортостан занимает лидирующие позиции в России по производству молока, кумыса, меда.

Фото: tpprb.ru

Перспективы сотрудничества в области туризма обозначила на встрече председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова. По ее словам, Башкортостан готов к приему гостей из исламских стран и к сотрудничеству.

Фото: tpprb.ru

Руководитель департамента Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Пакинам Эль Ханаби провела презентацию своей организации. Участники встречи обсудили возможности реализации совместных проектов.

Фото: tpprb.ru

«На саммите в Казани мы представим проработанные и готовые к реализации инвестпроекты, которые могут заинтересовать членов Исламской палаты и закрепим наше сотрудничество», - сказал, завершая встречу, Тимур Хакимов.

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