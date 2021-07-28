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Тимур Хакимов:«На базе ТПП РБ появится международный учебный центр «Индустрия Халяль»

28 июля 2021, 12:11
Фото: tpprb.ru
Международный учебный центр «Индустрия Халяль» откроется на базе ТПП Башкирии.

Об этом на полях XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» договорились президент ТПП РБ Тимур Хакимов, председатель совета директоров Агентства по аккредитации Халяль (HAK) Зафер Сойлу и генеральный секретарь института стандартов и метрологии ОИС SMIIC Ихсан Овют.

Открытие центра станет продолжением сотрудничества в рамках Меморандума о взаимодействии в области метрологии и стандартизации, подписанного ТПП РБ и OIC/SMIIC 15 октября 2020 года.

С инициативой создания такого центра на базе ТПП РБ выступил руководитель самого крупного бизнес-объединения республики Тимур Хакимов. Идею поддержал Зафер Сойлу, сообщив, что может предоставить преподавателей для обучения технических специалистов в рамках этого центра.

Фото: tpprb.ru

«Индустрия Халяль в нашей республике активно развивается. ТПП РБ — единственная среди палат России, работающая по системе добровольной сертификации „Халяль“. Палата зарегистрирована в едином реестре Росстандарта 15 июня 2017 года (регистрационный номер РОСС RU.П1705.04ХМТ0). Сейчас ведется подготовка к подписанию трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ТПП РБ, Центральным духовным управлением мусульман России и Духовным управлением мусульман РБ для осуществления сертификации по стандартам „Халяль“ на всей территории Республики Башкортостан», — рассказал на встрече Тимур Хакимов.

Стороны также обсудили возможность прохождения аккредитация ТПП РБ как органа сертификации по системе OIC/SMIIC и договорились вести работу по согласованию технических аспектов дальнейшего сотрудничества.

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