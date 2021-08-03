Жертвы «черных риэлторов» из Уфы отправили обращение Владимиру Путину

В письме коротко изложена суть цепи мошеннических сделок, жертвами которых, по словам авторов обращения, стали около сорока человек, причем часть потерпевших ушли из жизни.
Авторы обращения считают, что многие преступления аферистов можно было бы предотвратить, если бы их своевременно изолировали от общества.
Мы уверены, что в силовых структурах работают компетентные сотрудники, но они игнорировали и продолжают игнорировать весьма явные факты «случайных» смертей с участием собственников квартир до и после регистрации сделок по купле-продаже. В результате этих сделок новыми собственниками становились члены банды, сообщается в письме на имя главы государства.
Напомним, накануне, 2 августа, в мэрию Уфы было подано уведомление о проведении митинга с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах». Такая формулировка содержится в официальном уведомлении о проведении митинга.
Митинг намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе. В нем могут принять участие, согласно уведомлению, не более 500 человек. На момент публикации мэрия пока не отреагировала на уведомление.
Уведомление о проведении митинга в приемную столичной администрации подала пожилая уфимка Нина Ткаченко, которая, по ее словам, перечислила одной из участниц преступной группы 250 тысяч рублей при покупке квартиры для взрослых детей. Её дети заплатили 2 млн 500 тысяч рублей, и на них был оформлен договор о купле-продаже жилья. При этом следователь отказывается признать Нину Ткаченко потерпевшей по уголовному делу, хотя и признал таковыми её детей.
В распоряжении редакции имеется копия постановления Советского районного суда Уфы от 14 июля текущего года, когда Нина Ткаченко попыталась обжаловать вышеупомянутый отказ следователя. Судя по нему, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления следкома Руслан Султанов мотивировал свой отказ тем, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей. Он также уточнил, что «необходимость допроса Ткаченко в качестве свидетеля по делу определяется следователем самостоятельно». Суд встал на его сторону.
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