Жертвы «черных риэлторов» из Уфы отправили обращение Владимиру Путину

В распоряжении редакции имеется копия постановления Советского районного суда Уфы от 14 июля текущего года, когда Нина Ткаченко попыталась обжаловать вышеупомянутый отказ следователя. Судя по нему, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления следкома Руслан Султанов мотивировал свой отказ тем, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей. Он также уточнил, что «необходимость допроса Ткаченко в качестве свидетеля по делу определяется следователем самостоятельно». Суд встал на его сторону.